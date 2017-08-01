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Леффлер надеется, что Головкину не придется рисковать поясами за скромный гонорар

Леффлер надеется, что Головкину не придется рисковать поясами за скромный гонорар
20 Августа 2017 16:30 129

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Том Леффлер разочарован финансовыми условиями объединительного боя в первом полусреднем весе, в котором встретились Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО) и Джулиус Индонго (22-1, 11 КО), сообщает Sports.kz.

«Индонго поставил на кон свои пояса в объединительном бою за скромный гонорар. Нужно быть уверенным, что такого никогда не случится с GGG», - написал Леффлер в твиттере.

Суммы, которые боксеры получили за этот бой, пока не разглашаются, однако известно, что у Индонго она была шестизначной, а значит, не превышала 1 миллиона долларов.

Кроуфорд победил нокаутом в третьем раунде и стал абсолютным чемпионом своего дивизиона. 

Ключевые слова: Головкин, Спорт,
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