Ледяной дождь в СКО: Из-за гололеда произошли десятки аварий на дорогах
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области из-за гололеда ограничено движение по дорогам для всех видов транспорта, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Вчера в регионе прошел ледяной дождь. Ночью температура воздуха опустилась ниже 10 градусов мороза.
По информации пресс-службы ДВД области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествий, 16 на территории Петропавловска и 8 на загородных трассах. Пострадавших в ДТП нет.
«В целом ситуация находилась на контроле, на трассах местного, областного и республиканского значения были выставлены посты из числа сотрудников дорожно-патрульной полиции и участковых инспекторов полиции». Дорожными организациями производится подсыпка дорог», - прокомментировал заместитель начальника местной полицейской службы ДВД СКО Айдын Байматов.
В пресс-службе ДЧС СКО отметили, что крупных происшествий, связанных с непогодой, в регионе зарегистрировано не было.
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