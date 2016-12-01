Погода
Астана -14 °С
Алматы -15 °С
Курс валют
USD 328.91
EUR 343.61
RUB 5.39
CNY 47.36

Ледовые катки открылись в Астане

Ледовые катки открылись в Астане
24 Декабря 22:08 163

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане открылся сезон массовых катаний на коньках под открытым небом, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

В районе «Алматы» открылся ледовый каток на реке Акбулак. В честь запуска организаторы устроили на свежем воздухе для пришедших интерактивные конкурсы, дискотеку «Open air», а также показательные выступления юных фигуристов и юношеских хоккейных команд города.


Ледовые катки открылись в Астане  

Еще один большой каток открылся в парке «Арай». Ледовая арена размером в 5 тысяч квадратных метров одновременно может вместить 250 человек.

Каток оснащен фоновой музыкой и светоиллюминационной подсветкой. На территории парка установлена новогодняя елка, разместилась ярмарка ремесленников, обустроены горки.


Ледовые катки открылись в Астане  

«Чтобы зимний отдых был доступным, цена проката коньков и санок-ватрушек установлена минимальная - 500 тенге за час. Для удобства горожан работает кафе, ну и медпункт, радиорубка», - сообщается на сайте Астаны.


Ледовые катки открылись в Астане  

Также ожидается открытие еще четырех катков в районе «Сарыарка»: на городской площади, напротив торгового дома «Северный» по улице Косшыгулулы, на территории перед театром «НАЗ» в жилом массиве Коктал и на территории средней школы № 49 жилого массива Ондирис.


Ледовые катки открылись в Астане    

Для любителей активного отдыха будет открыт и хоккейный корт размером 30х60 метров по пр. Сарыарка рядом со спортивным комплексом «Астана».


Ледовые катки открылись в Астане 
Ледовые катки открылись в Астане 
Ледовые катки открылись в Астане 
Ледовые катки открылись в Астане 
Ледовые катки открылись в Астане 
Ледовые катки открылись в Астане 
Ледовые катки открылись в Астане 
Ледовые катки открылись в Астане 

 

Ключевые слова: Спорт, Астана,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив