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Лавины спустили в Восточном Казахстане

25 Декабря 2017 16:51 385
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Лавины спустили в Восточном Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области провели профилактический спуск лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной ДЧС.

«В преддверии праздничных дней, когда граждане запланируют выезд за город, спасатели совместно с сотрудниками «Казселезащита» и представителями «Востоквзрывпром» на участке 95-102 км трассы Усть-Каменогорск-Самарское произвели 2 профилактических спуска», - говорится в сообщении ведомства.

В общей сложности со склонов сошло более 800 кубических метров снега.

Не смотря на то, что снега в регионе немного, на склонах и в горных районах области снежной массы накопилось достаточно, уверяют специалисты.

Участок трассы был временно закрыт, об этом спасатели заблаговременно предупреждали граждан. В течении получаса проезд был обеспечен дорожными службами.

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область,
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