Погода
Астана -17 °С
Алматы -3 °С
Курс валют
USD 330.55
EUR 353.09
RUB 5.58
CNY 48.35

Лавина накрыла здание отеля с 20 постояльцами в Италии

Лавина накрыла здание отеля с 20 постояльцами в Италии
19 Января 2017 06:13 236

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Снежная лавина сошла в среду в центральной итальянской области Абруццо в горном массиве Гран-Сассо, полностью накрыв местный отель Rigopiano di Farindola, в котором в этот момент могли находиться более 20 человек, сообщает телеканал RaiNews24.    

Сигнал бедствия подали двое клиентов отеля. На месте ЧП работают спасатели, которые пытаются добраться до структуры всеми возможными способами, телефоны постояльцев и сотрудников гостиницы не отвечают, пишет РИА Новости.

По данным префектуры, по состоянию на среду в отеле Rigopiano di Farindola были зарегистрированы 20 человек плюс персонал, численность которого не уточняется.

"К сожалению, произошла ужасная трагедия. Кажется, что могут быть погибшие, но все это должно быть еще подтверждено", - написал на своей странице в Facebook глава провинции Пескара Антонио Ди Марко.

Ключевые слова: Видео, Италия,
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив