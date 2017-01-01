Лавина накрыла здание отеля с 20 постояльцами в Италии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Снежная лавина сошла в среду в центральной итальянской области Абруццо в горном массиве Гран-Сассо, полностью накрыв местный отель Rigopiano di Farindola, в котором в этот момент могли находиться более 20 человек, сообщает телеканал RaiNews24.

Сигнал бедствия подали двое клиентов отеля. На месте ЧП работают спасатели, которые пытаются добраться до структуры всеми возможными способами, телефоны постояльцев и сотрудников гостиницы не отвечают, пишет РИА Новости.

По данным префектуры, по состоянию на среду в отеле Rigopiano di Farindola были зарегистрированы 20 человек плюс персонал, численность которого не уточняется.

"К сожалению, произошла ужасная трагедия. Кажется, что могут быть погибшие, но все это должно быть еще подтверждено", - написал на своей странице в Facebook глава провинции Пескара Антонио Ди Марко.