Лавина накрыла группу горнолыжников в Альпах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лавина накрыла группу горнолыжников на перевале Селла Нивеа в итальянских Альпах (провинция Удине), сообщает ANSA.

Под снежными завалами оказались от шести до семи человек. Отмечается, что они осуществляли спуск за пределами оборудованных трасс, которые были закрыты из-за недостаточного количества снега.

Спасателям удалось извлечь двоих пострадавших. Один из них получил незначительные повреждения ноги, второй находится в критическом состоянии, пишет Lenta.

Позднее представитель Альпийской спасательной службы, что остальные горнолыжники также найдены, все они живы.

Напомним, 18 января лавина накрыла гостиницу Rigopiano в итальянской провинции Пескара. В момент происшествия в здании находились 40 человек. Причиной обрушения снежных масс стали подземные толчки, произошедшие в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Спасательная операция завершилась 26 января. Погибли 29 человек, 11 были спасены, сообщал телеканал CNN.