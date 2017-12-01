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Лауреатов молодежной премии «Дарын» наградили в Караганде

20 Декабря 2017 15:49 426
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Лауреатов молодежной премии «Дарын» наградили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Караганды Нурлан Аубакиров наградил лауреатов премии «Дарын», которая присуждается молодым карагандинцам за достижения в научной, творческой, профессиональной и общественной деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вручение состоялось во Дворце культуры железнодорожников. Лауретами премии стали в номинации «Молодой лидер года» - Биржан Иманов; «Молодой преподаватель года» - Жулдыз Рахимбаева; «Молодой спортсмен года» - Аблайхан Жусупов; «Молодой врач года» - Гулимай Баймуханова; «Молодой журналист года» - Жанбота Елубаев; «Молодой рабочий года» - Думан Маралбай.

Победителям вручили сертификаты на 100 тысяч тенге и почетные дипломы.

Программа завершилась яркой песней, которую подарил карагандинец, известный музыкант Ерлан Кокеев.

Лауреатов молодежной премии «Дарын» наградили в Караганде 

 

 

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Ключевые слова: Карагандинская область, Акимат,
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Автор:

Айнур Балакешова

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