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Лауреатов молодежной премии «Дарын» наградили в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Караганды Нурлан Аубакиров наградил лауреатов премии «Дарын», которая присуждается молодым карагандинцам за достижения в научной, творческой, профессиональной и общественной деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Вручение состоялось во Дворце культуры железнодорожников. Лауретами премии стали в номинации «Молодой лидер года» - Биржан Иманов; «Молодой преподаватель года» - Жулдыз Рахимбаева; «Молодой спортсмен года» - Аблайхан Жусупов; «Молодой врач года» - Гулимай Баймуханова; «Молодой журналист года» - Жанбота Елубаев; «Молодой рабочий года» - Думан Маралбай.
Победителям вручили сертификаты на 100 тысяч тенге и почетные дипломы.
Программа завершилась яркой песней, которую подарил карагандинец, известный музыкант Ерлан Кокеев.
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