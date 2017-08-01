Латышские кинематографисты посетили Казахфильм для съемок фильма о знаменитом операторе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Киностудию «Казахфильм» посетила группа кинематографистов из Латвии во главе с режиссером-документалистом Дзинтрой Гека, чтобы собрать материалы, связанные с именем легендарного оператора Эдуарда Казимировича Тиссэ. Об этом сообщает пресс-служба киностудии.

- Эдуард Тиссэ - великий оператор, который работал в тандеме с величайшим режиссером Эйзенштейном. Дело в том, что посвященных Эйзенштейну фильмов и книг много. А вот о Тиссэ мало. О нем вообще мало информации. Я взялась за эту картину еще 20 лет назад. Однако были причины, по которым я не могла продолжить делать фильм. Но однажды я увидела во сне Тиссэ. Он был на мотоцикле и сказал: «Давай, поехали». И это было знамением. Поэтому я решила закончить этот фильм. И в «поисках Тиссэ» мы приехали в Алматы, он работал здесь в сороковые годы вместе с Эйзенштейном на Центральной объединенной киностудии, - сказала Дзинтра Гека.

Сопредседатель экспертного совета «Казахфильма» Бекбулат Шекеров и руководитель ТПО «Неигровое кино» Асет Ерназаров ознакомили своих латышских коллег с киностудией, где на «доске памяти» выбито имя в том числе и Эдуарда Тиссэ, а также показали документальный фильм «ЦОКС в Алма-Ате». Коллеги обменялись мнениями о периоде времени, когда в столицу КазССР были эвакуированы киностудии «Ленфильм» и «Мосфильм», а вместе с ними и выдающие деятели кинематографии той эпохи.

Напомним, Центральная объединенная киностудия художественных фильмов, ЦОКС, образовалась в ноябре 1941 г., когда Алма-Атинская киностудия слилась с эвакуированными в Казахстан, в город Алма-Ату киностудиями «Мосфильм» и «Ленфильм».

ЦОКС работал до 1944 г., выпустил более 80% всех художественных фильмов в СССР. Их основной темой стала героическая борьба советского народа против фашизма.

Большой вклад в развитие казахстанского кинематографа внес находившийся в эти же годы в Алматы Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), расположившийся в здании Алма-Атинского кинотехникума. Здесь работали С. Эйзенштейн, С. Юткевич, Г. Козинцев, Л. Трауберг и др.

Мастерами ЦОКСа совместно с М. Ауэзовым, Г. Мусреповым, А. Тажибаевым были сняты художественные ленты «Сын бойца», «Песнь о великане», документальные фильмы «Восьмая гвардейская», «Тебе, фронт», «Казахский киноконцерт - фронту».

Коллективу ЦОКС дважды было присуждено знамя Государственного Комитета обороны.

Эдуард Казимирович Тиссэ (1897-1961) - советский кинооператор. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1935). Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1947). Лауреат трёх Сталинских премий первой степени (1946, 1949, 1950). Тиссэ родился 1 (13) апреля 1897 год в Либаве (ныне Лиепая в Латвии). Там же учился в частной студии живописи и фотографии. С 1914 года - оператор кинохроники. Снимал первые латышские документальные и хроникальные фильмы.

В 1924 году встретился с С. М. Эйзенштейном на фильме «Стачка», в дальнейшем был оператором всех его фильмов. Снимал также с Григорием Александровым и другими режиссёрами.