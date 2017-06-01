Лагерь «Жас Сарбаз» открыл двери для детей военнослужащих

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась торжественная церемония открытия военно-патриотического лагеря «Жас Сарбаз», сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.

Впервые по инициативе руководства Министерства обороны РК для детей военнослужащих, проживающих в отдаленных гарнизонах начал функционировать лагерь, расположенный на территории учебно-тренировочного центра Спортивного комитета - Центрального спортивного клуба армии МО РК.





Торжественную церемонию открыл заместитель начальника Генерального штаба ВС РК - начальник Департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Мухамеджан Таласов.



«Во исполнение поручения Главы государства о воспитании нового казахстанского патриотизма, а также по поручению министра обороны Республики Казахстан, мы впервые организовали данный военно-спортивный сбор. Главной целью мероприятия является патриотическое воспитание молодежи. Для участия в сборе мы отбирали не только детей, показывающих результаты в спорте и учебе, но и детей, чьи родители демонстрируют отличные показатели по предметам боевой подготовки», -отметил заместитель начальника Генерального штаба ВС РК - начальник Департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Мухамеджан Таласов.







Расположенный в экологически чистом и живописном уголке города, лагерь «Жас сарбаз» с радостью встретит детей с 10 июня по 10 августа текущего года. Их ждет широкий спектр культурно-досуговых и спортивных мероприятий, в числе которых экскурсия по достопримечательностям Алматы, проведение концертных программ, различных развлекательных конкурсов, встреч с именитыми спортсменами - олимпийцами ЦСКА.





Также запланирован однодневный выход на учебно-тренировочный центр ЦСКА в поселке Панфилово, где квалифицированные инструктора Центрального спортивного клуба армии МО РК проведут занятия по выполнению преодоления полосы препятствий, упражнений на различных спортивных снарядах, а также проведут мастер-классы по занятиям в веревочном парке, на скалодроме и пейнтболе.







