Львенка подарили зоопарку Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкентский зоопарк прибыл новый питомец - львенок по кличке Конор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Его зверинцу подарил внук Шымкентского миллионера Серикжана Сейтжанова - Амиржан Сейтжанов.



«В последний день зимы Амиржан Бауыржанович Сейтжанов подарил Шымкентскому зоопарку львенка. Ему 4 месяца, он прекрасно себя чувствует», - сообщили в пресс-службе зоопарка.



