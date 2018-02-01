Львенка подарили зоопарку Шымкента
28 Февраля 2018 14:26 629
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкентский зоопарк прибыл новый питомец - львенок по кличке Конор, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Его зверинцу подарил внук Шымкентского миллионера Серикжана Сейтжанова - Амиржан Сейтжанов.
«В последний день зимы Амиржан Бауыржанович Сейтжанов подарил Шымкентскому зоопарку львенка. Ему 4 месяца, он прекрасно себя чувствует», - сообщили в пресс-службе зоопарка.
Ключевые слова: Южно-Казахстанская область,
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