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Львенка подарили зоопарку Шымкента

28 Февраля 2018 14:26 629
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Львенка подарили зоопарку Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкентский зоопарк прибыл новый питомец - львенок по кличке Конор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Его зверинцу подарил внук Шымкентского миллионера Серикжана Сейтжанова - Амиржан Сейтжанов.

«В последний день зимы Амиржан Бауыржанович Сейтжанов подарил Шымкентскому зоопарку львенка. Ему 4 месяца, он прекрасно себя чувствует», - сообщили в пресс-службе зоопарка.

Львенка подарили зоопарку Шымкента 

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Ключевые слова: Южно-Казахстанская область,
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Автор:

Сайра Амантаева

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