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Льняное масло производят в Северном Казахстане

Льняное масло производят в Северном Казахстане
12 Апреля 2017 16:00 197

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В селе Благовещенка Жамбылского района Северо-Казахстанской области компания «Династия Агро» выпускает льняное масло первого отжима, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

   Цех по переработке масличных культур запустили в декабре прошлого года. Руководит им сын основателя компании Владимира Кана Илья.  Предприятие посетил аким СКО Кумар Аксакалов.

«Оборудование на предприятии установили недавно. Скоро поступит вторая линия, и мы сможем перерабатывать,  минимум, 20 тонн в сутки. По маслосырью мы можем выйти на объем производства  в 6-7 тысяч тонн. Потребность, особенно с китайской стороны, большая. Первая компания, которая к нам приехала, готова была заключить контракт на 5 тысяч тонн масла», - рассказал Владимир Кан.

Предприниматель говорит, что идут переговоры еще с четырьмя компаниями. Проблем ссырьем нет. В прошлом году в районе масличными культурами засевали 26 тысяч гектаров, выращивает их компания и на своих полях. 


Льняное масло производят в Северном Казахстане  

Помимо пищевого, ТОО «Династия Агро» производит  натуральное льняное техническое масло. Предназначено оно для обработки деревянных поверхностей. Покрытие в таком случае считается экологически чистым, безопасным для здоровья.  Являясь природным антисептиком, масло обладает хорошими защитными свойствами от грибка и вредителей.

На встрече с акимом области Владимир Кан рассказал, что производство планируют расширять. Однако не хватает оборотных средств. Подготовили бизнес-план, подали заявку на получение кредита. Кумар Аксакалов пообещал оказать поддержку развивающемуся предприятию.  

 «Все, что мы производим,  у себя должны перерабатывать. Потребность в растительном масле в области составляет 5,8 тысяч тонн. Нас интересует не только внутренний рынок, но и экспорт. За рубежом льняное масло  пользуется большим спросом, оно полезнее. Подсолнечное масло уже мало используют, откровенно говоря.  Рынок в этом направлении большой», - сказал Кумар Аксакалов.


Льняное масло производят в Северном Казахстане  

Глава региона отметил, что в 2017 году  по области увеличатся площади масличных культур на 212 тысяч га и составят  в целом более 700 тысяч га. 

 

 

Ключевые слова: Акимат, Северо-Казахстанская область, Малый бизнес, Сельское хозяйство,
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