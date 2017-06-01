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Льготное жилье предлагал восточноказахстанцам мошенник за 300 тыс тенге

Льготное жилье предлагал восточноказахстанцам мошенник за 300 тыс тенге
12 Июня 2017 18:33 259

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Шестерым жителям Восточно-Казахстанской области мошенник предлагал помощь в получении льготного жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Следственным подразделением Ульбинского отдела полиции УВД  Усть-Каменогорска расследуется уголовное дело в отношении ранее неоднократного судимого 32-летнего Махмута Б., который подозревается в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РК (мошенничество). В полицию к этому дню обратились уже 6 жителей Тарбагатайского района, которые стали жертвами его махинаций», - сообщили в пресс-службе ДВД региона.

Своим потенциальным жертвам он представлялся под именем «Арсен», после чего предлагал им оказать помощь в получении квартиры по льготной программе. При этом ставил условие  - оплата первоначального взноса в 300 тысяч тенге. После получения указанной суммы подозреваемый говорил, что скоро они получат ордер на квартиру, но через  некоторое время он переставал отвечать на звонки.

Как сообщили в полиции, сейчас все шесть уголовных дел «по 32-летнему фигуранту» соединены в одно производство.

Полицейские предполагают, что число потерпевших от мошеннических действий 32-летнего мужчины может быть больше. И при этом, жертвами обмана могли стать жители и в других районах области, в том числе в Усть-Каменогорске.

Департамент внутренних дел ВКО просит лиц, ставшими жертвой обмана и пострадавшими от преступных действий Махмута Б., обратиться в дежурную часть Ульбинского отдела полиции по телефонам  232-005, 232-007, в дежурную часть УВД Усть-Каменогорска по телефону 232-628. Кроме того, можно обратиться с официальным заявлением в следственное управление ДВД ВКО.

Ключевые слова: МВД РК, Борьба с преступностью, Восточно-Казахстанская область,
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