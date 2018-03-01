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Льготники Астаны смогут заказать транспортную карту онлайн

5 Марта 2018 11:11 607
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Льготники Астаны смогут заказать транспортную карту онлайн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Льготники Астаны теперь могут заказать транспортную карту онлайн. Чтобы оформить заявку, нужно всего лишь загрузить на сайт alrt.kz фотографию, оставить свои данные - имя, ИИН и контактный телефон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата. 

Граждане льготной категории в Астане теперь могут подать заявку для получения именной транспортной карты онлайн.

«Для этого необходимо пройти по ссылке на главную страницу сайта http://alrt.kz/ и кликнуть на блок «Заявка на льготную транспортную карту. Подать заявку». Чтобы оформить заявку, нужно всего лишь загрузить фотографию, оставить свои данные (ИИН, Ф.И.О.) и контактный телефон», - говорится в сообщении пресс-службы Astana LRT.

После того как транспортная карта будет готова, операторы центральной кассы свяжутся с владельцем по оставленному на сайте номеру телефона, после чего можно будет забрать готовую карту по адресу: ул. Кажымукана, 14.

Возможность подачи онлайн-заявки будет способствовать ускорению процесса получения транспортной карты и сокращению очередей в пункте выдачи.

 

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Ключевые слова: Астана, Транспорт, КАЗМЕДИА,
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