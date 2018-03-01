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Кызылординская семья взяла на воспитание 14 детей

3 Марта 2018 19:19 438
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Кызылординская семья взяла на воспитание 14 детей

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде живет семья с 14 приемными детьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Вначале семья взяла на патронатное воспитание двоих детей - Шамшию и Артема. Это было в 2009 году. Когда Акмарал Малбагарова узнала о том, что можно брать детей на патронатное воспитание, обрадовалась. Потому что ее мать работала в детском доме. Сама Акмарал работала в роддоме, и всегда жалела брошенных детей.

В 2009 году Акмарал и Багдат приняли на патронатное воспитание первых жетей - Шамшию и Артема. А затем еще 12.

С тех пор прошло уже около десяти лет. Кайрат, Артем и Шамшия окончили вузы, работают по своим специальностям. Анар учится в 10-м классе, Настя, Карина, Виктория, Мольдир также учатся в школе. Рамазан, Расул, Ислам и Никита дома. Радуют семью ровесники Нуртас и Мухамед. Они любят спорт и искусство, участвуют в различных конкурсах и соревнованиях.

«От детей я с самого начала требую успеваемости в учебе, дисциплине. Уделяю внимание их воспитанию в казахских традициях. Я против того, чтобы коротко стричь моих дочерей. Стараюсь, чтобы дети усвоили национальные традиции», - сказала А. Малбагарова.

Автор: Адилет Кантарбаев

 

 

 

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Ключевые слова: Кызылординская область,
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Перевод:

Мейрамбек Байгарин

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