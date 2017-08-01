Кызылординская область привезла в Астану дешевые продовольственные товары 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ярмарку сельскохозяйственной продукции Кызылординской области, проходящую на площади у спорткомплекса «Казахстан» в Астане, посетил глава региона Крымбек Кушербаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы в третий раз проводим ярмарку в Астане. Мы доставили на 15 грузовиках 270 тонн продукции. Сейчас около 30 сельхозтоваропроизводителей продают свою продукцию без посредников. Кроме бахчевых культур, мы привезли и мясную продукцию», - сказал руководитель областного Управления сельского хозяйства Бахыт Жаханов.







По его словам, благодаря тесному сотрудничеству с акиматом Астаны были полностью изучены цены на продовольствие на столичном коммунальном рынке «Шапагат» и на ярмарке цены установлены на 15-20 процентов ниже. Например, если в Астане помидоры продаются по 200 тенге за килограмм, то на ярмарке за 150 тенге. К завершению ярмарки хозяйства, чтобы полностью продать товар, еще более снизят цены.









Как стало известно, акимат Кызылординской области, чтобы не создавать нагрузку на хозяйства, взял на себя транспортные расходы. Для этого были выделены средства из областного бюджета.









На ярмарке жителям и гостям столицы предлагают 40 видов сельскохозяйственной продукции. В том числе, основная сельхозкультура Кызылординской области - рис, известные по всему Казахстану арбузы и дыни, вкусная рыба из Аральского моря и другие продукты. Риса привезено 60 тонн, конины - 3 тонны, мяса курицы - 1 тонна, молочной продукции - 4 тонны, кумыса - 0,5 тонн, шубата - 0,5 тонн, меда пчелиного - 0,2 тонны, рыбы - 15 тонн, конфет -2 тонны, овощей - 20 тонн, фруктов - 1 тонна, картофеля - 35 тонн, моркови - 8 тонн, поваренной соли - 5 тонн, арбузов - 50 тонн, дынь - 40 тонн.









Кроме того, в этот день в Центральном парке прошел праздничный концерт с участием кызылординских артистов.



13 августа в этноауле на ипподроме «Казанат» выступят эстрадные певцы, традиционные исполнители, а также ансамбль танца «Томирис».



Напомним, в рамках ЭКСПО-2017 в Астане с 10 по 14 августа проходят дни культуры Кызылординской области. В программу включены историко-краеведческая выставка и выставка мастеров прикладного искусства, соревнования по национальным видам спорта. В культурно-общественных мероприятиях принимают участие около 270 представителей сферы искусства Кызылординской области.























