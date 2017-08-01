Кюй «Адай» исполнили на ЭКСПО в Астане мангистауские артисты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дни культуры Мангистауской области в Астане, которые проходят в рамках ЭКСПО-2017, начались с гала-концерта «Привет вольному Есилю от старого Каспия!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом концерте с участием более 350 артистов творческих коллективов Мангистау, прошедшем в амфитеатре ЭКСПО, раскрылся уникальный колорит этого региона. Были представлены постановки, рассказывающие о древних традициях казахов, исполнялись классические песни. Зрителей порадовали своим искусством певцы-уроженцы Мангистау - Айгуль Косанова, Тамара Асар, Камшат Жолдыбаева, Лукпан Жолдасов.





















Большое впечатление на зрителей произвел кюй «Адай» в исполнении оркестра национальных инструментов имени Абыла Таракулы. Дирижировал Заслуженный деятель культуры РК Рахат Мадреев.









«15-18 августа в Астане пройдут дни культуры Мангистауской области «Привет вольному Есилю от старого Каспия». В рамках этих дней запланировано провести 49 мероприятий. Приглашаем всех астанчан и гостей столицы познакомиться с литературой, историей и культурными ценностями древнего Мангистауского региона», - сказал аким области Ералы Тугжанов.







Отметим, из бюджета Мангистауской области для проведения Дней культуры региона в рамках ЭКСПО-2017 выделено около 220 миллионов тенге.







