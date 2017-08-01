Кыргызстанцев задержали за незаконную охоту на марала в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за незаконную охоту на марала задержали граждан Кыргызстана, сообщила пресс-служба Пограничной службы КНБ РК.

«Наряд пограничной заставы «Саты» Карасайского пограничного отряда задержал двух граждан Кыргызстана, которые охотились на марала на территории Республики Казахстан»,- говорится в сообщении.

В ходе задержания изъяты нарезное охотничье ружье марки «Тигр» с боеприпасами в количестве 26 штук и гладкоствольное ружье марки «ТОЗ» с боеприпасми в количестве 13 штук, а также складной нож, ручная складная пила и биноколь. Обнаружены и продукты питания, предположительно, на 3-4 суток и другие охотничьи отрибуты - спальный мешок, камуфлированная одежда, веревки, мешки и т.д.

«Проведение охоты задержанные отрицают и нахождение на территории Казахстана объясняют тем, что заблудились при поиске скота, а оружие и боеприпасы прихватили с собой для защиты от диких животных»,- указывается в сообщении.

По факту задержания проинформирована кыргызская сторона. Оповещены представители взаимодействующих и правоохранительных органов Райымбекского района.