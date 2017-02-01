Квантовый компьютер размером с футбольное поле построят в Великобритании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Британские физики из Университета Сассекса планируют создать квантовый компьютер размером с футбольное поле. Этот агрегат станет самым мощным технологическим изобретением за всю историю человечества, передает Росбалт.

Компьютер будет состоять из отдельных функциональных модулей, погруженных в вакуум. Внутри них с помощью электрических полей содержатся ионы, которые образуют логические вентили - элементы схемы, способные выполнять элементарные логические операции.

По словам авторов проекта, он сможет производить вычисления, на которые сейчас ушло бы больше миллиона лет.