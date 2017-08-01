Кутюрье Пьер Карден посвятил свою последнюю коллекцию Казахстану 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный кутюрье Пьер Карден покажет свою последнюю коллекцию моделей одежды в Астане. Она была разработана специально для Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Показ, который пройдёт с 1 по 3 сентября, состоит из 120 образов, в которые входят более 300 аксессуаров.

«Коллекция новая, поэтому не разглашаются ее детали. Это профессиональная тайна. Нам дали информацию по количеству look-ов и аксессуаров и то, что коллекция разрабатывается специально для Казахстана», - сообщила на пресс-конференции казахстанский дизайнер Гульнар Жунусова.







По её словам, для дефиле команда французского модельера привезет с собой пять моделей - трех из Италии и двух из России, остальные будут отбираться в Казахстане. 95-летний Пьер Карден хочет видеть на подиуме высоких моделей с азиатской внешностью.

«Одна из них это Жанна Жумалиева - мисс Казахстана 2011 года, которая вошла в топ-10 на конкурсе Мисс мира. В конце августа пройдёт большой кастинг, по итогам будет отобрано около 25-28 моделей, в том числе мужчин», - добавила Гульнар Жунусова.

В программу показа коллекции также включена опера «Дориан Грей. Безжалостная красота». Стоимость билетов варьируется от 5 до 20 тысяч тенге.







Кроме того, в течение трёх дней в столице Казахстана будут проходить модные фестивали, конкурсы красоты и дизайнеров. Одним членов из жюри будет известный кутюрье.

Ученик Диора известен тем, что первым провел показ прет-а-порте в универмаге в 1959 году. Там же он начал свою коллекцию продавать, снизив цены так, чтобы купить дизайнерские вещи могли не только богачи и аристократы, но и обычные люди. За это профсоюз высокой моды исключил Пьера из своих рядов. Тем не менее, спустя пять лет Карден не только вернулся в профсоюз, но и стал его председателем.









