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Кутюрье Пьер Карден посвятил свою последнюю коллекцию Казахстану

Кутюрье Пьер Карден посвятил свою последнюю коллекцию Казахстану
15 Августа 2017 16:30 744

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный кутюрье Пьер Карден покажет свою последнюю коллекцию моделей одежды в Астане. Она была разработана специально для Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Показ, который пройдёт с 1 по 3 сентября, состоит из 120 образов, в которые входят более 300 аксессуаров.

«Коллекция новая, поэтому не разглашаются ее детали. Это профессиональная тайна. Нам дали информацию по количеству look-ов и аксессуаров и то, что коллекция разрабатывается специально для Казахстана», - сообщила на пресс-конференции казахстанский дизайнер Гульнар Жунусова.


Кутюрье Пьер Карден посвятил свою последнюю коллекцию Казахстану 

По её словам, для дефиле команда французского модельера привезет с собой пять моделей - трех из Италии и двух из России, остальные будут отбираться в Казахстане. 95-летний Пьер Карден хочет видеть на подиуме высоких моделей с азиатской внешностью.

«Одна из них это Жанна Жумалиева - мисс Казахстана 2011 года, которая вошла в топ-10 на конкурсе Мисс мира. В конце августа пройдёт большой кастинг, по итогам будет отобрано около 25-28 моделей, в том числе мужчин», - добавила Гульнар Жунусова.

В программу показа коллекции также включена опера «Дориан Грей. Безжалостная красота». Стоимость билетов варьируется от 5 до 20 тысяч тенге.


Кутюрье Пьер Карден посвятил свою последнюю коллекцию Казахстану 

Кроме того, в течение трёх дней в столице Казахстана будут проходить модные фестивали, конкурсы красоты и дизайнеров. Одним членов из жюри будет известный кутюрье.

Ученик Диора известен тем, что первым провел показ прет-а-порте в универмаге в 1959 году. Там же он начал свою коллекцию продавать, снизив цены так, чтобы купить дизайнерские вещи могли не только богачи и аристократы, но и обычные люди. За это профсоюз высокой моды исключил Пьера из своих рядов. Тем не менее, спустя пять лет Карден не только вернулся в профсоюз, но и стал его председателем.


Кутюрье Пьер Карден посвятил свою последнюю коллекцию Казахстану 
Кутюрье Пьер Карден посвятил свою последнюю коллекцию Казахстану 
Кутюрье Пьер Карден посвятил свою последнюю коллекцию Казахстану
Кутюрье Пьер Карден посвятил свою последнюю коллекцию Казахстану 

 

Ключевые слова: Культура, Астана,
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