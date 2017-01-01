Курсирующий через Казахстан пилотный грузовой поезд из Китая прибыл в Лондон

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый пилотный грузовой поезд из Китая 18 января прибыл в Великобританию, в еврохаб Лондона - Баркинг, передает Railway Gazette.

Ожидается, что этот маршрут станет еженедельным в течение 2-3 месяцев после изучения рынка спроса на товары. На железнодорожную перевозку ушло 18 дней, что вдвое меньше, чем по морскому пути, и значительно дешевле авиаперевозки.

Путь поезда, который составил более чем 12000 километров, пролегал через Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу, Германию, Бельгию, Францию и Англию.

Ж/д услуги, как ожидается, будут привлекательны для клиентов во время отправки товаров народного потребления, а также для таких капиталоемких товаров, такие как автомобильные запчасти и электроника.

Напомним, в начале января Китай отправил через Казахстан свой первый грузовой поезд в Лондон из города Иу, который является знаменитым оптовым рынком восточной провинции Чжэцзян.