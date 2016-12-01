АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия.

По итогам торгов, в которых принял участие 21 член валютного рынка, курс нацвалюты укрепился до 331,74 тенге за доллар.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 331,74 тенге за доллар (-1,16 тенге), объем торгов - 71 450 тыс. долларов.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 47,8825 тенге за юань (-0,1505 тенге), объем торгов - 1 100 тыс. юаней (+100 тыс. юаней).