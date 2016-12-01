АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, по итогам которой курс нацвалюты к доллару составил 328,18 тенге

Средневзвешенный курс доллара составил 328,18 тенге за доллар (-3,91 тенге), объем торгов - 190 600 тыс. долларов (+119 150 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 342,70 тенге за евро, объем торгов - 100 тыс. евро.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 47,1561 тенге за юань (-0,7264 тенге), объем торгов - 2 450 тыс. юаней (+1 350 тыс. юаней).