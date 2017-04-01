Курс на духовную модернизацию Казахстана поддержали в Карагандинской области  

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В акимате Карагандинской области обсудили программную статью Главы государства Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», опубликованную сегодня в республиканской газете «Егемен Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сказал аким региона Ерлан Кошанов, программная статья Главы государства, посвященная национальному сознанию народа в 21 веке, займет особое место в истории страны.

«Казахстан уже стоит на пути к экономической модернизации, но все эти реформы не будут иметь смысла без духовной составляющей. Мы - казахстанцы, молодая, но сильная страна. Нация с богатейшей историей, вобравшей в себя наследие многих этносов. Мы - нация с большим будущим», - отметил Ерлан Кошанов.

Как отметил аким, с 2025 года Казахстан перейдет на латиницу.

«То есть поставлена точка в вопросе, который обсуждался много лет. Уверен, это решение Президента страны ускорит вхождение нашей страны в общемировой процесс. Более того, лучший мировой опыт, вложенный в учебники ведущих вузов мира, будет изложен на казахском языке. А богатое духовное наследие нашего народа будет переоценено с учетом реалий меняющегося мира. К этим реформам в первую очередь должны быть готовы наши школы и вузы. Президент говорит: чтобы идти вперед, нам нужно, наконец, встряхнуть с себя застойные привычки, отказаться от кумовства и осознать себя частью великого казахского народа. Помните, как в песне: с чего начинается Родина? Для всех нас она начинается с родного села, с родного города. И здесь Глава государства выдвигает программу по воспитанию патриотизма на примере заботы о малой родине», - отметил Ерлан Кошанов.

Важную роль в духовной модернизации Казахстана сыграет проект собственной сакральной географии, который может противопоставить наши святыни чужим ценностям.

«Сарыарка богата исторически значимыми местами. Чего стоит один наш Улытау. Успешная страна - это, прежде всего, успешные люди. Мы хорошо знаем наших великих предков и, уверен, по инициативе Главы государства откроем для себя достойных современников. Среди 100 новых имен Казахстана будет немало карагандинцев. Нам всем предстоит духовное переосмысление. Как сказал Президент: государство и нация должны быть подобны не застывшему металлу, а живому организму. Мы должны быть к этому готовы», - подчеркнул Ерлан Кошанов.

Председатель областного чечено-ингушского национально-культурного центра «Вайнах», член областной Ассамблеи народа Казахстана Увайс Джанаев отметил, что его наполняет особое чувство гордости и удовлетворения за духовный подъем, духовное возрождение казахстанской нации.

«В статье Главы государства Нурсултана Назарбаева дан исчерпывающий ответ на вопрос: каким должен быть Казахстан сегодня. Как пройти испытания и войти в число 30-ти лучших стран, не утратив самое ценное. Статья Главы государства определила главные ориентиры - развивать родную культуру, язык казахского народа, сохраняя традиции и ценности», - сказал Увайс Джанаев.

Он отметил, что казахская духовная культура - это мощная идеология. Именно ее возрождение и сохранение помогут сохранить идентичность и единство, станут мощным барьером религиозному экстремизму, сепаратизму и новым формам мировой революции.







«Я чеченец по национальности. Родился и вырос в Казахстане. Традиции гор у меня в крови, в моих генах. А традиции казахского народа - в моем сознании и моем сердце. В таком духе стараюсь воспитывать своих детей. Президент говорит о том, что мы, казахстанцы, не должны изолироваться. Мы должны перенять самую лучшую практику ведущих стран и гармонировать. Президент привел в пример Японию, Китай, которые, сохранив свою самобытность, переняли лучшие мировые традиции, что позволило им состояться и стать успешными азиатскими барсами. Для этого наше общество должно быть образованным, прагматичным, конкурентоспособным, с открытым сознанием. Ведь для этого в нашей стране созданы все предпосылки», - отметил Увайс Джанаев.

Председатель областного чечено-ингушского национально-культурного центра «Вайнах» выразил восхищение сутью и смыслом статьи.

«Мы, представители разных национальностей, поддерживаем это духовное возрождение и будем продвигать эту идею среди наших земляков», - сказал Увайс Джанаев.

Директор ресурсного центра опорной школы поселка Шашубай Карагандинской области Айман Тукбай отметила, что направления, на которых заострил внимание Лидер нации, актуальны как никогда.

«Как педагог, выпустившая большое количество юношей и девушек, настоятельно рекомендую всей общественности и особенно молодежи внимательно изучить программную статью Главы государства Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». В научной работе Президента отражены ключевые духовные ценности современного Казахстана. Реализация этих направлений выведет на качественно новый уровень духовность нации. Эти направления адресованы, в первую очередь, к молодежи», - сказала Айман Тукбай.

Казахстанцы и, прежде всего, представители интеллигенции всегда уделяли пристальное внимание духовности нации и ее составляющей. Эта тема - источник интересных научных дискуссий, а иногда и горячих споров не только между поэтами, писателями, философами, государственными и общественными деятелями, но и между учителем и учеником, преподавателем и студентом.

«Сломать один цветочек легко, а вот букет - уже не просто. Так давайте цвести и расти вместе с подрастающим поколением в красивом ландшафте наших родных аулов и сел. Давайте понимать и принимать правильный вектор направления, значимости своих корней, значимости малой родины, там, где ты родился. Нам просто необходимо повышать конкурентоспособность всего народа. Статья Главы государства дает исчерпывающие ответы на целый ряд вопросов, которые давно беспокоили казахстанцев относительно духовных скреб нашего общества. И самое главное - дает ответ о формировании сути национальной идеи. От имени депутатов карагандинского областного маслихата, как член партии «Нұр Отан», как педагог выражаю уверенность, что данный уникальный программный документ, обнародованный Главой государства, получит абсолютную поддержку карагандинцев и всех казахстанцев», - сказала Айман Тукбай.