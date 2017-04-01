Культурный дневник школьника предложили внедрить в России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры РФ поддержал идею внедрения «культурного дневника школьника» в России и поручил профильному департаменту Минкультуры в двухнедельный срок подготовить соответствующие предложения, сообщает ТАСС.

Ранее член Совета Федерации от Москвы Зинаида Драгункина отметила, что детям было бы полезно вести "культурный дневник школьника", в который они могли бы вносить те культурные события, которые посетили.

"Конечно, никаких оценок там не будет", - сказала Зинаида Драгункина.