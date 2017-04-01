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Культурный дневник школьника предложили внедрить в России

Культурный дневник школьника предложили внедрить в России
7 Апреля 2017 16:57 369

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры РФ поддержал идею внедрения «культурного дневника школьника» в России и поручил профильному департаменту Минкультуры в двухнедельный срок подготовить соответствующие предложения, сообщает ТАСС

Ранее член Совета Федерации от Москвы Зинаида Драгункина отметила, что детям было бы полезно вести "культурный дневник школьника", в который они могли бы вносить те культурные события, которые посетили. 

"Конечно, никаких оценок там не будет", - сказала Зинаида Драгункина.

Ключевые слова: Россия,
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