Культурный дневник школьника предложили внедрить в России
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры РФ поддержал идею внедрения «культурного дневника школьника» в России и поручил профильному департаменту Минкультуры в двухнедельный срок подготовить соответствующие предложения, сообщает ТАСС.
Ранее член Совета Федерации от Москвы Зинаида Драгункина отметила, что детям было бы полезно вести "культурный дневник школьника", в который они могли бы вносить те культурные события, которые посетили.
"Конечно, никаких оценок там не будет", - сказала Зинаида Драгункина.
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