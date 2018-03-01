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Кукушкин вместе с Дияс и Путинцевой сыграют в супертурнире в Майами

20 Марта 2018 21:06 201
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Кукушкин вместе с Дияс и Путинцевой сыграют в супертурнире в Майами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидеры казахстанского тенниса 21 марта проведут свои первые матчи на турнире серии «Премьер» («Мастерс») в американском Майами с призовым фондом 8 млн долларов, передает СИА «SPORTINFORM».

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Первой мужской ракетке Казахстана Михаилу Кукушкину (83-й номер рейтинга ATP) в 1/64 финала будет противостоять румын Мариуш Копил (84). Счет личных встреч - 2:1 в пользу Кукушкина. Напомним, что Михаил позавчера стал победителем Челленджера в Ирвинге.

Кукушкин вместе с Дияс и Путинцевой сыграют в супертурнире в Майами 

Зарина Дияс (56-й номер рейтинга WTA) сойдется с американкой Дженнифер Брэди (83). Ранее соперницы между собой не встречались.

Кукушкин вместе с Дияс и Путинцевой сыграют в супертурнире в Майами 

Оппонентка Юлии Путинцевой по 1/64 финала будет определена после окончания квалификации.

Кукушкин вместе с Дияс и Путинцевой сыграют в супертурнире в Майами 

В турнире в Майами выступит цвет мирового тенниса, включая Роджера Федерера, Хуана-Мартина Дель Потро, Новака Джоковича, Марина Чилича, Симону Халеп, Викторию Азаренко, Серену Уильямс, Каролин Возняцки.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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