Кукушкин вместе с Дияс и Путинцевой сыграют в супертурнире в Майами
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидеры казахстанского тенниса 21 марта проведут свои первые матчи на турнире серии «Премьер» («Мастерс») в американском Майами с призовым фондом 8 млн долларов, передает СИА «SPORTINFORM».
Первой мужской ракетке Казахстана Михаилу Кукушкину (83-й номер рейтинга ATP) в 1/64 финала будет противостоять румын Мариуш Копил (84). Счет личных встреч - 2:1 в пользу Кукушкина. Напомним, что Михаил позавчера стал победителем Челленджера в Ирвинге.
Зарина Дияс (56-й номер рейтинга WTA) сойдется с американкой Дженнифер Брэди (83). Ранее соперницы между собой не встречались.
Оппонентка Юлии Путинцевой по 1/64 финала будет определена после окончания квалификации.
В турнире в Майами выступит цвет мирового тенниса, включая Роджера Федерера, Хуана-Мартина Дель Потро, Новака Джоковича, Марина Чилича, Симону Халеп, Викторию Азаренко, Серену Уильямс, Каролин Возняцки.
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