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Кукушкин не изменил положения в рейтинге ATP

25 Декабря 2017 13:13 369
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Кукушкин не изменил положения в рейтинге ATP

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликована актуальная версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохранил испанец Рафаэль Надаль, на втором месте - швейцарец Роджер Федерер, третий - болгарский теннисист Григор Димитров. Единственный представитель Казахстана в ТОП-100 Михаил Кукушкин остался на 74-й строке.

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Ключевые слова: Спорт,
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