Куда пойти на праздничные выходные в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане с 20 по 25 марта пройдут различные культурные мероприятия, посвященные празднованию Наурыз мейрамы. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление культуры, архивов и документации города.

20 марта в Государственном академическом русском театре драмы им. М.Горького в 11:00 маленьким зрителям покажут сказку С. Астраханцева «Маленькая история о маленьком Муке».

Во Дворце «Жастар» в 12:00 пройдет встреча с трудовыми династиями «Трудом своим мы укрепляем государство», посвященная Дню благодарности, в рамках «Рухани жаңғыру». В 16:00 состоится концертная программа «Женщина - Весна».

В 12:00 в концертном зале «Астана» пройдет музыкальная сказка «Алдар косе» казахского оркестра, ансамбля эстрадного танца и ансамбля народного танца «Шалқыма». В 19:00 в зале пройдет праздничный концерт «Қош келдің, Наурыз!» солистов классического, эстрадного, народного вокала и ансамбля народного танца «Шалқыма».

С 21 по 25 марта в столичном цирке состоится лазерное шоу «Skifiy». Начало в 16:00.

21, 22 марта на площади «Қазақ елі», на городской площади, в парке «Студенческий» с 10:00 до 16:00 пройдут мероприятия в формате народных гуляний, посвященные празднованию Наурыз мейрамы.

21 марта с 11:00 начнутся празднования в жилых массивах «Пригородный», «Үркер». В это же время 22 марта гуляния пройдут в ЖМ «Жағалау», «Көктал», «Өндіріс». 23 марта в 12:00 мероприятия пройдут в мкрн. Сарайшық.

На территории ЭКСПО 21 марта в 14:00, затем 22 марта с 10:00 до 16:00 состоятся мероприятия в формате народных гуляний, посвященные празднованию Наурыз мейрамы.

21 марта в концертном зале «Астана» состоится концерт «Беу, қазағым, Елім сен деп...» заслуженных деятелей Республики Казахстан Құрманбека Әлімғазыұлы и Ризы Қайырбайқызы. Начало в 18:00.

22 марта в 14:00 на площади театра «Жастар» пройдут мероприятия в формате народных гуляний, посвященные празднованию Наурыз мейрамы.

На территории зоны отдыха «Акбозат» пройдет празднование Наурыза Альянсом автоклубов Астаны.

В камерном зале театра «Астана Опера» в 19:00 состоится концерт «Шедевры скрипичной музыки» .

С 22 по 27 марта в концертном зале «Астана» пройдет выставка-ярмарка «Наурыз мейрамы». Начало в 10:00.

22, 23 марта в театре кукол детям представят концерт А. Салаевой «Мерекелік қуыршақты концерт». Начало в 12:00, 14:00.

22, 23 марта во Дворце мира и согласия состоится концерт «Әзіл әлемі». Начало в 17:00, 20:00.

22, 24 марта в большом зале театра «Астана Опера» пройдет опера Е. Брусиловского «Қыз Жібек». Начало в 18:00.

22 марта в 19:00 в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева состоится комедийный спектакль М. Байжейева «Тіл табысқандар».

В концертном зале «Астана» в 19:30 пройдет юмористический вечер «Шаншар».

23 марта в камерном зале театра «Астана Опера» в 18:00 состоится праздничный концерт «Қош келдің, Наурыз».

В Государственном академическом русском театре драмы им. М.Горького пройдет трэш-драма С. Баранова-Сергучевой «Пробуждение». Начало в 19:00.

В концертном зале «Астана» в 19:00 состоится праздничный концерт «Армысын ән Наурыз» ансамбля народной музыки «Сарыарка».

В Ледовом дворце «Алау» пройдет Спартакиада среди сотрудников медицинских организаций.

На стадионе «Астана Арена» состоится отборочный турнир по футболу на чемпионат Европы 2019 года между молодежными сборными командами U-21 Казахстан - Франция.

24 марта во Дворце «Жастар» пройдет II Международный многожанровый конкурс-фестиваль детского творчества «Art Premium». Начало в 9:00.

В Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького детям покажут сказку М. Непряхина «Маша, Серый и Потапыч». Начало в 11:00.

С 24 по 31 марта в СК «Даулет» пройдет соревнование Astana Gold Pro Series по теннису.

24, 25 марта в Ледовом дворце «Алау» состоится соревнование по волейболу в рамках Спартакиады среди сотрудников государственной службы, посвященное 20-летию столицы Республики Казахстан - города Астаны.

24, 25 марта в театре кукол пройдет сказка А. Салаевой «Арыстан патша». Начало в 12:00, 14:00.

24 марта в Государственном академическом русском театре драмы им. М.Горького состоится спектакль У. Шекспира «Ромео и Джульетта». Начало в 18:00.

В Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре им. К.Куанышбаева пройдет спектакль С.Тұрғынбекұлы «Шәмші». Начало в 19:00.

Во Дворце мира и согласия состоится концерт «Мөлдір махаббатпен». Начало в 19:00.

25 марта во Дворце «Жастар» пройдет IV Международный многожанровый конкурс-фестиваль детского творчества «На крыльях мечты». Начало в 9:00.

В Государственном академическом русском театре драмы им. М.Горького в 11:00 маленьким зрителям представят сказку А. Хайт «День рождения Кота Леопольда». В 18:00 пройдет комедийный спектакль К. Людвига «Примадонны».

В камерном зале театра «Астана Опера» состоится концерт «Флейты на каникулах». Начало в 18:00.

В Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре им. К.Куанышбаева пройдет драматический спектакль А.Дударева «Кеш». Начало в 19:00.