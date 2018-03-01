Куда пойти на праздничные выходные в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане с 8 по 11 марта пройдут праздничные культурные мероприятия, посвященные международному женскому дню 8 марта. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление культуры, архивов и документации города.

8, 10 марта на сцене большого зала театра «Астана Опера» представят спектакль «Лебединое озеро» П. Чайковского. Начало в 18:00.

8 марта на территории ЭКСПО в Конгресс-центре в 18:00 состоится творческий вечер заслуженного артиста Республики Казахстан Нурлана Онербаева «Жүректегі көктем».

В Государственном академическом казахском музыкально - драматическом театре им. К. Куанышбаева пройдет спектакль - элегия С. Тұрғынбекұлы «Шәмші». Начало в 19:00.

В это же время в ЦКЗ «Қазақстан» состоится творческий вечер Ернара Айдара «Күнім, сен сөнбеші».

В 19:30 в концертном зале «Астана» пройдет праздничный юмористический концерт «Алдараспан».

9 марта в Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького в 11:00 детям покажут сказку «Маленькая история о Маленьком Муке» С. Астраханцева. В 19:00 представят спектакль - мелодраму «Смешанные чувства» Р. Баэр.

Во Дворце мира и согласия в 19:00 состоится концерт казахстанской группы «Mezzo».

В это время в камерном зале театра «Астана Опера» пройдет концерт «Приглашение на танец».

В театре «Жастар» состоится театрализованная концертная программа С. Дүйсенбиева «Махаббат миниатюралары». Начало в 19:00.

10 -11 марта в театре кукол пройдет сказка К. Ежембека «Проделки лени». Начало в 12:00, 14:00.

10 марта в 10:00 во дворце «Жастар» состоится турнир по спортивным бальным танцам. В 16:00 пройдет комедийный спектакль Қ. Жүнісова «Алғашқы махаббат».

В 11:00 в Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького маленьким зрителям представят сказку «Снежная королева» А. Анатольевой. В 18:00 пройдет спектакль - эклектика по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита».

В Государственном академическом казахском музыкально - драматическом театре им. К. Куанышбаева в 19:00 состоится комедийный спектакль С. Балғабаева «Ең жақсы еркек».

11 марта в 11:00 Государственном академическом русском театре драмы им. М.Горького пройдет сказка С. Астраханцева «Братец Лис и братец Кролик». В 18:00 состоится драматический спектакль по роману Л. Толстого «Анна Каренина».

На сцене камерного зала театра «Астана Опера» в 18:00 состоится концерт «Три, четыре, пять».

В Государственном академическом казахском музыкально - драматическом театре им. К. Куанышбаева пройдет драматический спектакль О. Жанайдарова «Жұт». Начало в 19:00.

Во Дворце мира и согласия в 19:00 пройдет юмористический вечер Нурлана Сабурова «Stand up show «IQ».



Фото: astanaopera.kz