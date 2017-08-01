Куда исчез памятник первоцелинникам в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области с привычного места, на въезде в Петропавловск, исчез памятник первоцелинникам - трактор «Сталинец», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Первыми пропажу заметили пользователи социальных сетей. Версий, куда же исчез знаменитый трактор, было множество. По одной из них, территорию выкупил владелец расположенной неподалеку зоны отдыха и избавился от раритета. Кто-то предположил, что его демонтировали за ненадобностью и сдали на металлолом.

Мнения пользователей, нужен ли региону «Сталинец», разделились. В социальных сетях развернулась целая дискуссия на эту тему. Некоторые считают, что трактор не важен для потомков, большинство же уверены, что памятник первоцелинникам нужно вернуть на место как часть истории региона.

Как выяснилось, «Сталинец» находится во дворе Кызылжарского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства. Сюда привезли его после демонтажа. О дальнейшей судьбе памятника первоцелинникам рассказали в пресс-службе акима Петропавловска.

«Памятник первоцелинникам демонтирован для его последующей реставрации. Вопрос о месте его установки пока остается открытым, поскольку работы по реконструкции автодороги «Астана-Петропавловск» еще не завершены. Планируется открытие аллеи труженикам тыла по просьбе общественности города. Возможно, памятник будет установлен там. Окончательное решение будет принято на градостроительном совете», - проинформировала пресс-секретарь акима города Жанара Жангазина.