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Куандыку Бишимбаеву в очередной раз продлили арест

Куандыку Бишимбаеву в очередной раз продлили арест
10 Апреля 2017 11:08 374

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Бывшему министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву продлили арест до 10 мая. Об этом в ответ на запрос МИА «Казинформ» сообщили в городском суде Астаны. 

«6 апреля 2017 года районный суд №2 Алматинского района Астаны  продлил срок содержания под стражей подозреваемому Куандыку Бишимбаеву до 10 мая 2017 года», - говорится в ответе на запрос.

В январе 2017 года Куандык Бишимбаев был  задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору. По версии следствия, полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды.  

По данным Национального бюро по противодействию коррупции,  экс-председатель правления АО «НУХ Байтерек» Бишимбаев подозревается в организации преступной схемы по хищению 1 млрд. тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».

 

 

Ключевые слова: Суды,
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