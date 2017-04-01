Куандыку Бишимбаеву в очередной раз продлили арест

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Бывшему министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву продлили арест до 10 мая. Об этом в ответ на запрос МИА «Казинформ» сообщили в городском суде Астаны.

«6 апреля 2017 года районный суд №2 Алматинского района Астаны продлил срок содержания под стражей подозреваемому Куандыку Бишимбаеву до 10 мая 2017 года», - говорится в ответе на запрос.



В январе 2017 года Куандык Бишимбаев был задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору. По версии следствия, полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды.

По данным Национального бюро по противодействию коррупции, экс-председатель правления АО «НУХ Байтерек» Бишимбаев подозревается в организации преступной схемы по хищению 1 млрд. тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».