Кто стоит за терактами в Египте

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье в Египте террористы-смертники совершили атаки на две церкви. Как передает наш региональный корреспондент, оба террориста были идентифицированы как Абу Исхак и Абу аль-Бараа аль-Масри.

Абу Исхак аль-Масри считается исполнителем теракта в христианской церкви в Александрии. Он родился в сентябре 1990 года в Маньяте Аль-Кам. Имеет степень бакалавра коммерции. Известно, что он работал бухгалтером в Кувейте в течение четырех месяцев, после чего отправился в Турцию, а затем в Сирию 26 декабря 2013 года. Позже он вернулся на Синай.

Другой теракт в церкви в египетском городе Танта был идентифицирован как Абу аль-Бара аль-Масри. Он родился 13 декабря 1974 года в городе Абу-Табель в Кафр-эль-Шейхе. Имеет диплом о среднем образовании, женат, имеет троих детей.



15 августа 2013 года Абу аль-Бараа отправился в Сирию, и затем в Ливан, а затем вновь вернулся в Сирию.



Два взрыва бомб были совершены в коптских церквях в Египте, убив по меньшей мере 44 и ранив более 100 человек. Большое количество жертв связано с тем, что в храмах было много прихожан, пришедших отметить праздник Вербное воскресенье.



В связи с терактами президент Египта А.Аль Сиси объявил чрезвычайное положение на три месяца. В свою очередь, организация «Исламское государство» заявила через свои СМИ, что усилит атаки на христиан Египта.