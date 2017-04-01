Кто сможет пользоваться сельхозземлями на границе Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане рассматривают законопроект по внесению изменений в Земельный кодекс РК. Одна из предлагаемых норм - ужесточить правила по предоставлению сельхозугодий на приграничной территории, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".

"В полосах вообще не будет предоставления земельных участков (...) На указанных территориях будет допускаться использование земель сельскохозяйственного назначения только для нужд населения, тех людей, которые там проживают: на выпас скота, на сенокосы. У нас есть такие административные территории, которые попадают в приграничную полосу - это 2-3 села. Поэтому им допускается пользование. На развитие предпринимательства в полосах вообще запрещается полностью", - сказала заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Гульжахан Бимендина в ходе пресс-конФеренции в СЦК.



Ранее сообщалось, что законопроектом запрещается предоставление земельных участков, расположенных в приграничной полосе и приграничной зоне государственной границы иностранцам, гражданам Казахстана, состоящим в браке с иностранцами, а также иностранным юридическим лицам и юридическим лицам РК с иностранным участием.



Добавим, что законопроект также предусматривает выдачу сельхозземель в аренду казахстанцам на конкурсной основе и установление максимальных размеров сельхозугодий.