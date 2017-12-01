Кто получит соцпомощь в новом году, рассказали в акимате СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На заседании акимата СКО обсудили подготовку к внедрению адресной социальной помощи нового формата, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления координации занятости и социальных программ Сергей Яковенко рассказал, что с 2018 года социальная помощь будет предоставляться только тем гражданам, кто в ней действительно нуждается. Трудоспособные граждане с низкими доходами смогут получить ее только при условии их активного участия в программах содействия занятости и социальной адаптации.

«В области 16 716 граждан - потенциальных претендентов на получение адресной социальной помощи нового формата из 4196 малообеспеченных семей. Выделены бюджетные средства в сумме 319,9 млн тенге. Это позволит в полном объеме обеспечить предусмотренные законом выплаты», - сказал Сергей Яковенко.

Он добавил, что новые подходы оказания адресной социальной помощи апробировали в рамках проекта «Өрлеу». В регионе он действует в пилотном режиме с 2015 года. В нем приняли участие 668 семей в составе почти 3 тысяч человек. Количество малообеспеченных трудоспособных граждан области снизилось на 19,8%.

Сейчас с 1979 семьями - потенциальными получателями помощи, заключили социальные контракты, разработали индивидуальные планы по содействию занятости и социальной адаптации.

Аким СКО подчеркнул, что помощь людям - очень важный вопрос, требующий внимания.

«Наша задача в том, чтобы получателей было меньше, но они получали больше. Это означает, что люди должны быть вовлечены в активную трудовую деятельность. Человек не должен сидеть дома и ждать помощи только от государства. Мы неоднократно этот вопрос обсуждали. Механизмы есть. Финансовых средств достаточно, в два раза увеличили. С первых дней января нужно сразу правильно поставить эту работу», - сказал Кумар Аксакалов.

Государственная адресная социальная помощь с января 2018 года будет классифицироваться на 2 вида: обусловленную и безусловную денежную помощь. Первый вид будет предоставляться гражданам из числа малообеспеченных трудоспособных семей при условии участия в активных мерах содействия занятости. Это в том числе профподготовка, направление на социальные рабочие места, трудоустройство.

Безусловную помощь будут оказывать тем гражданам, которые не могут обеспечить себя доходом по объективным причинам: преклонный возраст, состояние здоровья, инвалидность, уход за детьми и инвалидами.

Право на получение социальной поддержки будет предоставляться гражданам, имеющим доходы ниже 50% прожиточного минимума - менее 14 142 тенге.



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