Кто может стать автором учебника, рассказали в МОН РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Шолпан Каринова рассказала, кто может быть автором казахстанских учебников, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня нет такой специальности - автор учебника. Поэтому изготовлением учебников, работой над содержанием учебников занимаются в первую очередь ученые, чтобы теоретически научно обосновать содержание учебника. Работают над учебниками и учителя-практики, которые имеют опыт работы во всех областях предмета», - сказала она, отвечая на вопросы журналистов.
Также Каринова сообщила о содержании учебного издания по краеведению.
«Этот учебник поступил на экспертизу в этом году в рамках программы «Рухани жангыру». Каждая область является автором учебника по своему краю, необходимо сказать, что это 20 часов, куда вошли части географии, музыки, истории каждого края», - отметила представитель МОН.
При этом, она подчеркнула, что список сакральных мест определяли эксперты непосредственно в регионах.
«Поэтому области определяли, какие сакральные места должны войти в данные учебники, эти нормы должны быть заложены, определена учебная программа. Сегодня эта работа по определению продолжается», - добавила она.
Фото: служба центральных коммуникаций
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