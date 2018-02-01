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Кто может получить информацию о пенсионных накоплениях казахстанцев

28 Февраля 2018 13:24 670
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Кто может получить информацию о пенсионных накоплениях казахстанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Информация о пенсионных накоплениях может быть доступна только с согласия вкладчиков, напомнили на пресс-конференции в Алматы представители ЕНПФ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Национальный банк в целях усиления риск-ориентированного надзора инициировал ряд предложений в некоторые законодательные акты. Одно из предложений касается возможности получения информации об остатках и движении денежных средств на индивидуальном пенсионном счете вкладчика Единого накопительного пенсионного фонда Кредитным бюро с согласия вкладчика, полученного в установленном порядке.

«Статья 57 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении» гласит, что тайна пенсионных накоплений может быть раскрыта любому третьему лицу на основании письменного согласия вкладчика (получателя), оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Поэтому необходимо подчеркнуть, что в случае одобрения и принятия поправок в соответствующие законодательные акты, информация из базы данных ЕНПФ будет предоставляться Кредитному бюро по конкретному запросу и исключительно с согласия вкладчика (получателя), полученного в установленном законом порядке», - пояснила заместитель председателя правления ЕНПФ Сауле Егеубаева. 

 

 

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Ключевые слова: Экономика, Алматы,
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Автор:

Альберт Ахметов

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