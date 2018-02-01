Кто из казахстанских спортсменов выступит в последний день Олимпиады-2018
25 Февраля 2018 02:20 833
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, в последний день Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, казахстанские спортсмены выступят в одном виде спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Сегодня пройдут соревнования по лыжному спорту среди женщин - гонка с массовым стартом на 30 км, Казахстан будут представлять Анна Шевченко, Валерия Тюленева и Елена Коломина.
Соревнования начнутся в 12:15 по времени Астаны.
Напомним, 24 февраля казахстанцы приняли участие в двух видах спорта. Так, лыжник Алексей Полторанин в масс-старте на 50 км классическим стилем занял 15 место. Также казахстанский конькобежец Федор Мезенцев не вышел в финал масс-старта, в полуфинальном забеге он стал одиннадцатым.
Автор: Күнсұлтан Отарбай
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