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Кто из казахстанских спортсменов выступит в последний день Олимпиады-2018

25 Февраля 2018 02:20 833
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Кто из казахстанских спортсменов выступит в последний день Олимпиады-2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, в последний день Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, казахстанские спортсмены выступят в одном виде спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сегодня пройдут соревнования по лыжному спорту среди женщин - гонка с массовым стартом на 30 км, Казахстан будут представлять Анна Шевченко, Валерия Тюленева и Елена Коломина.

Соревнования начнутся в 12:15 по времени Астаны.

Напомним, 24 февраля казахстанцы приняли участие в двух видах спорта. Так, лыжник Алексей Полторанин в масс-старте на 50 км классическим стилем занял 15 место. Также казахстанский конькобежец Федор Мезенцев не вышел в финал масс-старта, в полуфинальном забеге он стал одиннадцатым. 

Автор: Күнсұлтан Отарбай

 

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Ключевые слова: Спорт, Олимпиада,
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Перевод:

Касымова Эльмира

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