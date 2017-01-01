Кто из казахстанских фигуристов выступит на Универсиаде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию Куралай Узурова определилась с окончательным составом на Всемирную Универсиаду в Алматы.

По итогам чемпионата Казахстана был закрыт вопрос по двум остававшимся местам в женской команде, сообщается на сайте almaty2017.com.

В состав мужской команды вошли Денис Тен, Абзал Ракимгалиев и Артур Панихин. В соревнованиях среди женщин Казахстан представят Айза Иманбек, Вероника Шевелева и Жансая Адыханова.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Денис Тен будет одним из главных фаворитов мужского одиночного турнира на Универсиаде в Алматы. Представительницам женской команды побороться за медали будет сложно.

«В женской команде у нас молодые девочки, все по-своему интересные, у них все еще впереди, - говорит Куралай Узурова. - Хочу, чтобы они максимально достойно представили нашу страну. Хочется, чтобы Айза Иманбек попала в десятку, она может это сделать, если очень постарается, справится с нервами и чисто откатает свои программы. Надеемся, что всем понравится выступление нашей женской сборной».

О подготовке к Универсиаде рассказала молодая фигуристка Вероника Шевелева, для которой предстоящий старт станет самым серьезным турниром в карьере: «Я безумно обрадовалась, когда узнала, что выступлю на Универсиаде. Это большая честь - выступать на соревнованиях такого уровня. Чувствую себя уверенно, думаю, смогу показать то, что я умею. Мы стараемся тренироваться как можно больше, проводим на льду ежедневно по 3-4 часа».

Отметим, что за всю историю зимних игр Универсиады казахстанские фигуристы завоевали две медали. В 1995-м году в испанской Хаке Марина Халтурина и Андрей Крюков выиграли «золото» в парном катании, и на этом же турнире Дмитрий Казарлыга и Елизавета Стекольникова завоевали бронзовые медали в танцах на льду.