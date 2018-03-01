Кто будет тренировать Данияра Елеусинова в США
7 Марта 2018 03:33 653
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В США олимпийский чемпион Рио Данияр Елеусинов будет тренироваться у своего отца Марата Елеусинова. Об этом рассказал управляющий директор менеджерской компании Boxing Star, занимающейся делами новоявленного казахстанского профи, Зия Алиев, передает Sports.kz.
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«Данияр Елеусинов будет в США тренироваться у своего отца. У того будет тренер-помощник, имя которого мы объявим в скором времени. Данияр будет жить на первых порах со своим отцом в Нью-Йорке. Сейчас как раз договариваемся по залу для него, и тренер американский, который будет помогать Марату Елеусинову в работе с сыном, тоже туда приедет. В Нью-Джерси или Бруклине - еще определим точно. Но пока Данияр здесь, мы будем готовить ему визу», - сообщил Зия Алиев.
Ключевые слова: Спорт,
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