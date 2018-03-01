КТК увеличил в январе-феврале экспорт нефти на 16,8%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в январе-феврале 2018 года экспортировал 9,441 млн тонн нефти, что на 16,78% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные КТК.

В феврале этого года объем экспорта нефти составил 4,592 млн тонн против 3,905 млн тонн в соответствующем месяце прошлого года.

Каспийский трубопроводный консорциум учрежден для строительства трубопровода и экспорта казахстанской нефти транзитом через территорию России. КТК владеет нефтепроводом Тенгиз-Новороссийск общей протяженностью более 1,5 тыс. км, который соединяет месторождения запада Казахстана с российским побережьем Черного моря. Объем отгрузки КТК нефти на экспорт в 2017 году составил 55,107 млн тонн, что на 24,4% больше, чем в 2016 году.

Акционерами КТК являются: Россия (представленная ПАО «Транснефть» - 24% и «КТК Компани» - 7%) - 31%, Казахстан (представлен АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - 19%, и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.