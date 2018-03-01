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Крупный пожар произошел на рынке в Алматы

4 Марта 2018 15:51 1283
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Крупный пожар произошел на рынке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На алматинском рынке «Жетысу-Семиречье» произошел крупный пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова, сообщение о возгорании контейнера на  рынке «Жетысу-Семиречье» в Турксибском районе поступило на пульт «101» в 13 часов 15 минут.  

«Прибывшие к месту вызова пожарные-спасатели в 13:25 подтвердили полученную информацию. Произошло горение трех контейнеров с товарно-материальными ценностями (вещи). Пожар локализован в 13:33 ч и ликвидирован в 13:39», - рассказала Сандугаш Баймухамбетова. 

Жертв и пострадавших в пожаре нет. На ликвидации пожара было задействовано 30 человек личного состава, 5 единиц техники.

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Альберт Ахметов

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