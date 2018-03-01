Крупный пожар произошел на рынке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На алматинском рынке «Жетысу-Семиречье» произошел крупный пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова, сообщение о возгорании контейнера на рынке «Жетысу-Семиречье» в Турксибском районе поступило на пульт «101» в 13 часов 15 минут.



«Прибывшие к месту вызова пожарные-спасатели в 13:25 подтвердили полученную информацию. Произошло горение трех контейнеров с товарно-материальными ценностями (вещи). Пожар локализован в 13:33 ч и ликвидирован в 13:39», - рассказала Сандугаш Баймухамбетова.



Жертв и пострадавших в пожаре нет. На ликвидации пожара было задействовано 30 человек личного состава, 5 единиц техники.