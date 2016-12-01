Крупные обломки найдены на месте крушения Ту-154 в Черном море

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поисковая операция в районе Сочи в день национального траура по погибшим в катастрофе Ту-154 продолжается усиленной группировкой сил и средств. По данным МО РФ, уже обследовано 100% надводной поверхности в районе поиска. Водолазы обнаружили обломки самолета и подняли часть фрагментов на поверхность, передает РИА Новости.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

Признаков терактов не получено

Спасатели Росморречфлота в понедельник вели поисково-спасательную операцию в районе крушения самолета в радиусе около 10 километров.

О готовности помочь в расследовании катастрофы заявил Самарский завод «Авиакор», где изготовили Ту-154, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе корпорации «Русские машины». Как отметили в корпорации, следователи изъяли документацию с завода по самолету №85572, который разбился под Сочи. Воздушное судно было произведено на «Авиакоре» в 1983 году. Самолет три раза проходил ремонт на предприятии, последние работы проводились в 2012 году. Сотрудники предприятия, участвовавшие в работах, оказывают следователям максимально возможное содействие.

Председатель правительственной комиссии министр транспорта РФ Максим Соколов в воскресенье прилетел в Сочи. Теракт не входит в основные версии катастрофы Ту-154, а ее причинами могли быть техническое состояние или ошибка пилотирования, заявил он в понедельник на брифинге для журналистов.

«Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено», - сообщила также в понедельник Федеральная служба безопасности РФ.

По данным ФСБ, основные версии крушения Ту-154 - попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и технеисправность.

Соколов заявил, что идентификация останков погибших людей будет проводиться исключительно в Москве. Судмедэкспертам военного ведомства поручено проведение генетической экспертизы тел погибших в авиакатастрофе.

Министерство обороны РФ в понедельник сообщило о создании специальной группы, работа которой ускорит процесс страховых выплат родственниками погибших. Родным военнослужащих и гражданских служащих оборонного ведомства будет выплачена компенсация в 5,8 миллиона рублей.

Останки тел доставляют в Москву

Первый самолет с останками тел утром в понедельник уже прибыл в Москву. В столичном Бюро судебной медицинской экспертизы специалисты 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России приступили к забору генетических проб у родственников для последующего исследования останков и опознания погибших.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) готово подключиться к проведению судмедэкспертизы тел погибших в авиакатастрофе в районе Сочи, а также к оказанию психологической помощи родственникам жертв, однако пока агентство не получало распоряжений минздрава, завил РИА новости руководитель ФМБА Владимир Уйба.

Часть обломков потерпевшего крушение Ту-154, предположительно, может оказаться в Абхазии, сообщил в понедельник на совещании правительственной комиссии Соколов. «Вчера связался с президентом республики Абхазия, премьер-министром, поскольку течение от места предполагаемого падения самолета идет в сторону государственной границы, и, предположительно, что часть фрагментов, останков может пересечь границу, поэтому наши абхазские коллеги готовы подключить свои силы и средства для взаимодействия в рамках поисково-спасательной операции», - сказал министр.

Усиление поисковой операции

В понедельник российское военное ведомство сообщило, что поисковая операция в районе авиакатастрофы в течение ночи не прекращалась ни на минуту, специалистами тщательно проанализированы данные объективного контроля с радиолокационных средств, определена траектория полета Ту-154. Это позволило более точно определить район падения самолета.

В зону проведения поисковой операции продолжают прибывать корабли, водолазы и авиационная техника. К поисково-спасательной операции присоединились корабли и суда Черноморского флота (ЧФ), в том числе противодиверсионный катер «Суворовец» с гидролокатором бокового обзора, фрегат «Адмирал Григорович» с поисково-спасательным вертолетом Ка-27 и семью водолазами, малый противолодочный корабль «Касимов», гидрографическое судно с новейшим гидролокационным оборудованием для обнаружения фрагментов самолета, базовый тральщик «Минеральные воды», водолазные и патрульные катера с прожекторными установками большой мощности.

В район проведения спасательной операции также подходит спасательное судно «Эпрон» ЧФ с 16 водолазами и телеуправляемым аппаратом «Тайгер». В ближайшее время в район проведения работ самолетами Ил-76 будут доставлены два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества.

По информации Минобороны России, поисково-спасательные работы в районе крушения Ту-154 в Сочи проводятся в три смены.

Найдено место падения воздушного корабля на расстоянии 1,5 километра в акватории Черного моря на траверзе Хосты. Одно из судов Росморречфлота обнаружило несколько фрагментов тел, другое судно обнаружило обломки кресел и подголовников, сообщили РИА Новости в понедельник в морской спасательной службе Росморречфлота.

К месту обнаружения незамедлительно были направлены катера МЧС России «Алеот» и береговой охраны пограничной службы ФСБ России «Жемчуг», вертолет МЧС России, водолазный катер морской аварийно-спасательной службы Росморречфлота «Водолаз-32» с водолазами на борту, иные силы и средства поисково-спасательных служб.

ЮРПСО МЧС России сообщило, что водолазы обнаружили на глубине 27 метров несколько крупных обломков Ту-154, потерпевшего крушение. В районе проведения поисковой операции на удалении 1700 метров от береговой линии на дне обнаружены обломки Ту-154, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Водолазы подняли два элемента механизма управления самолета, по серийным номерам установлена их принадлежность Ту-154 Минобороны России, добавили в департаменте. Средняя глубина в районе обнаружения обломков составляет около 30 метров, что позволяет эффективно использовать все имеющиеся средства поисково-спасательного обеспечения.

Поисково-спасательные работы и оперативно-следственные действия продолжаются.

По данным ФСБ России в поисковой операции задействованы 43 морских судна с необходимым оборудованием, 182 водолаза и 3,5 тысячи человек для обследования береговой линии, а также глубоководные аппараты.

ФСБ России также сообщила, что установлены очевидцы падения Ту-154 в районе Сочи, имеется также запись видеорегистратора, с ними работают члены следственной группы.

Также установлено, что взлетная скорость борта RA-85572 составляла 345 километров в час, что является штатной взлетной скоростью для судов данного типа; он не перевозил грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств.

Погода в Сочи в зоне поисков частично облачная, волнение моря - 2 балла, сообщила РИА Новости заместитель начальника сочинского гидрометцентра Валентина Федорова.

Увековечение памяти

Ансамбль Александрова будет жить и оставаться символом армии и России, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

«Шестьдесят восемь артистов и сотрудников ансамбля погибли, сегодня уже можно так говорить. Всего коллектив ансамбля включает 285 человек. И конечно потери очень большие. Мы будем очень серьезно работать для восполнения этих потерь. Ансамбль будет жить... Ансамбль и дальше будет оставаться символом армии и нашей страны», - сказал Панков.

Как сообщил в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства, министр обороны РФ решил присвоить Московскому военно-музыкальному училищу имя художественного руководителя Ансамбля имени Александрова Валерия Халилова.

Министр культуры РФ Владимир Мединский в понедельник почтил память погибших при крушении самолета Ту-154 артистов Ансамбля имени Александрова, возложив в понедельник венок к концертному залу «Александровский» в память о руководителе коллектива Валерии Халилове и его участниках, сообщает пресс-служба Минкультуры.

В ОП предложили назвать именем Глинки госпремию за правозащиту и благотворительность. Вопрос увековечения памяти благотворителя, члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, обсуждается сейчас и внутри СПЧ, правозащитники уверены, что лучшим памятником будет продолжение ее дела и работы фонда «Справедливая помощь» в Москве, Донецке и Сирии, сообщил РИА Новости глава Совета Михаил Федотов.

Шойгу также принял решение о присвоении одному из медицинских учреждений Минобороны России имени погибшей при крушении Ту-154 Елизаветы Глинки.

Гуманитарный груз фонда «Справедливая помощь» был отправлен другим бортом, он находится уже в аэропорту Хмеймим.



Фото: РИА Новости. МЧС РФ