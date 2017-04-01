Крупные итальянские компании намерены инвестировать в Алматинскую область

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Европейские бизнесмены намерены реализовать бизнес-проекты в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты предпринимателей региона.

В составе делегации прибыли первые руководители и менеджеры крупных компаний Италии «Carmet», «Brio», «Longo», «INFORTRADE SRLS», «INFORTRADE». Они посетили Алматинскую область не случайно. По словам предпринимателя Тимурлана Баймухамбетова, регион расположен очень удобно в плане логистики и транспортных магистралей.

«Итальянская делегация приятно удивлена успехами Казахстана в экономике, динамикой развития Астаны. Каждая компания - лидер своей отрасли, и поэтому каждый их шаг просчитан. Они видят большие возможности развития в Алматинской области. Конечно, быстрого результата никто не ждет. Поэтому сегодня сделан первый шаг к сотрудничеству», - сказал Баймухамбетов.



На встрече с руководством региона первый заместитель акима области Лаззат Турлашев подробно рассказал о социально-экономическом развитии и приоритетных направлениях экономики области. По его словам, сегодня в Алматинской области 30 экспортоориентированных компаний, со 100 странами налажено экономическое сотрудничество.



«Привлечение инвестиций является одной из важных задач, поставленных Главой государства. Мы как местный исполнительный орган со своей стороны готовы всячески поддерживать и нацелены на результат», - отметил Турлашев и дал конкретные поручения руководителям управлений.



Менеджер по экспорту компании «Longo» Нотаргенджело Винчензо сказал, что предприятие готово рассмотреть сотрудничество в области металлургии.



«Сегодня перед металлургической отраслью стоят совсем другие вызовы. Старые технологии и подходы уже не работают. Поэтому нам интересно узнать состояние отрасли в вашем регионе. Мы со своей стороны можем покупать и перерабатывать металл», - добавил предприниматель.



Также генеральный директор «Longo» Вито Лонго предложил сотрудничать в сфере экологического бизнеса. Компания является мировым лидером в производстве оборудования на шасси установок для всасывания сточных вод, гидродинамической очистки трубопроводов и труб, для всасывания порошков и твердых веществ и для транспортировки опасных отходов. К примеру, на сегодняшний момент «Longo» полностью обслуживает город Белград и отвечает за чистоту мегаполиса.



Некоторые детали будущих проектов, актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества были обсуждены в Палате предпринимателей с участием предпринимателей и государственных органов. Представители прокуратуры рассказали европейским бизнесменам о проделанной работе в сфере защиты прав и интересов бизнеса.



Кстати, в скором времени на территории области могут появиться ветровые электростанции. Генеральный директор «Carmet» Джованни Пуглиес выразил надежду на плодотворное сотрудничество по строительству фотоэлектрических и ветровых станций. Инженерная компания занимается производством, установкой солнечных батарей. Сабино Катерино, генеральный директор известной компании по производству нижнего белья «Brio», намерен открыть торговые точки предприятия. По его словам, Алматинская область идеальный регион для ведения и развития бизнеса.



«Через Алматинскую область мы можем выйти на рынок Китая и других стран, обеспечивая их настоящим качественным бельем. Мы намерены не только построить здесь предприятие, но и обучать специалистов, делиться опытом. Мы здесь, чтобы вам помогать», - поделился планами Катерино.



Руководитель Регионального центра развития Алматинской области Куаныш Кадыров ознакомил гостей с инвестиционными возможностями и деловым климатом области и ответил на вопросы предпринимателей. По его словам, недавно одна из итальянских компании выразила намерение открыть мясной комбинат.



«Нам важно чаще приглашать зарубежных инвесторов и предпринимателей в регионы, в том числе в районы, и знакомить с местными предпринимателями, властями и государственными органами. Они своими глазами должны увидеть, какой у нас бизнес-климат, потенциал и возможности. Мы как Палата предпринимателей будем сопровождать эти проекты, создавать диалоговую площадку между бизнесом и акиматом», - сказала директор Палаты предпринимателей Алматинской области Лаззат Чинкисбаева.

Также в рамках рабочей встречи итальянские предприниматели ознакомятся с деятельностью индустриальной зоны «Талдыкорган» и нынешней работой Текелийского горно-перерабатывающего завода.