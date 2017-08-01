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Крупную партию марихуаны изъяли у жителей Южного Казахстана

Крупную партию марихуаны изъяли у жителей Южного Казахстана
15 Августа 2017 20:56 78

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками линейного отдела внутренних дел на  станции Луговая в ходе проведения оперативных мероприятий на перегоне «Корагаты-Татты», задержаны трое жителей Южно-Казахстанской области.

В ходе личного досмотра у них было обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана» общим весом более 23 кг, сообщает пресс-служба ДВД на транспорте.

«При допросе задержанные пояснили, что наркотическое средствоони собирали для личного употребления. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 296 ч. 4 УК РК (Незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере). В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится расследование», - проинформировали в полиции.

Отметим, с начала года подразделениями ДВД на транспорте выявлено 287 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 5 фактов сбыта, 38 хранения и 8 контрабандного провоза наркотических средств.

Транспортными полицейскими страны из незаконного оборота изъято 153 кг различных наркотических средств.

 

 

 

Ключевые слова: Южно-Казахстанская область, МВД РК, Транспорт, Борьба с преступностью,
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