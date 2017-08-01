Погода
Астана 13 °С
Алматы 14 °С
Курс валют
USD 333.17
EUR 391.67
RUB 5.54
CNY 49.98

Крупнейшая в мире подводная лодка затонула в Дании

Крупнейшая в мире подводная лодка затонула в Дании
12 Августа 2017 11:59 840

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Самая большая в мире подводная лодка "Наутилус", принадлежащая частному лицу, затонула. Инцидент произошел в Дании, на судне могут оставаться люди, сообщает "Росбалт"

Субмарина не выходила на связь сутки, организованы ее поиски.

По информации датских военных моряков, 18-метровая субмарина водоизмещением 32 тонны дрейфовала на юге Копенгагена.

С борта был поднят владелец и разработчик "Наутилуса" 46-летний Питер Мэдсен, передает The Associated Press. Информации о его состоянии нет.

В лодке, как отмечается, могут находиться еще восемь человек. Идет расследование причин затопления.

 

Ключевые слова: Транспорт, Происшествия,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив