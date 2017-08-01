Крупнейшая в мире подводная лодка затонула в Дании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Самая большая в мире подводная лодка "Наутилус", принадлежащая частному лицу, затонула. Инцидент произошел в Дании, на судне могут оставаться люди, сообщает "Росбалт".

Субмарина не выходила на связь сутки, организованы ее поиски.

По информации датских военных моряков, 18-метровая субмарина водоизмещением 32 тонны дрейфовала на юге Копенгагена.

С борта был поднят владелец и разработчик "Наутилуса" 46-летний Питер Мэдсен, передает The Associated Press. Информации о его состоянии нет.

В лодке, как отмечается, могут находиться еще восемь человек. Идет расследование причин затопления.