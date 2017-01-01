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Крупная авария на несколько часов оставила без тепла микрорайон Караганды

Крупная авария на несколько часов оставила без тепла микрорайон Караганды
7 Января 2017 10:56 229

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Об устранении аварии на трубопроводе сообщили в ТОО «Теплотранзит Караганда».

«6 января в 19.00 возник дефект на обратном трубопроводе магистрали М3. В результате 44 дома микрорайона Восток были переведены на ухудшенный режим. Работы по устранению дефекта были завершены в 2.33 ночи 7 января. В 6.30 утра теплоснабжение было переведено на нормальный режим. Всего в устранении дефекта и запуске было задействовано 6 единиц техники и 18 человек», - сообщила пресс-служба предприятия.  

Как сообщали местные СМИ, из-за прорыва теплотрассы горячая вода залила улицы города. 

Ключевые слова: Происшествия, Карагандинская область,
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