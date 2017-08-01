Круглогодичный детский лагерь на Каспии построят в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Круглогодичный детский лагерь на берегу Каспийского моря построят в Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«С инициативой строительства учебно-оздоровительного круглогодичного детского лагеря на 500 мест мы вышли на акима области. Наше предложение было принято. Лагерь планируется построить в Забурунском сельском округе в 170 км от Атырау. Могу сказать, что на этот проект уже выделены средства и разработан генплан. Концепция данного проекта предполагает, что в детском центре будут различные спортивные площадки, бассейны, жилые комнаты, учебные кабинеты, лагерь будет иметь статус республиканского значения», - сообщил аким Исатайского района Марат Мурзиев.

По словам руководителя района, прежде чем выйти с проектом строительства лагеря, он лично изучил предложенную под строительство местность, на выходных побывав с семьей в Забурунье. Увидел так называемый дикий пляж, куда ходят купаться местные жители. Поэтому и было предложено строительство детско-оздоровительного объекта именно в этом районе.

«Пляж мы тоже планируем благоустраивать, так что отдыхать в Забурунье смогут не только дети, но и взрослые. Привлекательность этого проекта еще и в том, что после подведения всей необходимой инфраструктуры в этот район придут и предприниматели», - говорит Мурзиев.