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Круглогодичный детский лагерь на Каспии построят в Атырауской области

Круглогодичный детский лагерь на Каспии построят в Атырауской области
16 Августа 2017 07:32 326

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Круглогодичный детский лагерь на берегу Каспийского моря  построят в Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«С инициативой строительства учебно-оздоровительного круглогодичного детского лагеря на 500 мест мы вышли на акима области. Наше предложение было принято. Лагерь планируется построить в Забурунском сельском округе в 170 км от Атырау. Могу сказать, что на этот проект уже выделены средства и разработан генплан. Концепция данного проекта предполагает, что в детском центре будут различные спортивные площадки, бассейны, жилые комнаты, учебные кабинеты,  лагерь будет иметь статус республиканского значения», - сообщил  аким Исатайского района Марат Мурзиев.

По словам руководителя района, прежде чем выйти с проектом строительства лагеря, он лично  изучил предложенную под строительство местность, на  выходных побывав с семьей  в Забурунье. Увидел так называемый дикий пляж, куда ходят купаться местные жители. Поэтому и было предложено строительство детско-оздоровительного объекта именно в этом районе.

«Пляж мы тоже планируем благоустраивать, так что отдыхать в Забурунье смогут не только дети, но и взрослые. Привлекательность этого проекта  еще и в том, что после подведения всей необходимой инфраструктуры в этот район придут и предприниматели», - говорит  Мурзиев.

 

 

 

Автор: А. Соколов
Ключевые слова: Атырауская область,
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