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Криштиану Роналду первым забил 100 голов в еврокубках

Криштиану Роналду первым забил 100 голов в еврокубках
13 Апреля 2017 02:53 40

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Форвард «Реала» Криштиану Роналду стал первым игроком, забившим 100 голов в еврокубках, сообщает Eurosport.

Форвард «Реала» Криштиану Роналду перевернул ход четвертьфинального матча против «Баварии». К перерыву мадридцы уступали - 0:1, а во втором тайме португалец оформил дубль во втором тайме.

Второй гол оказался для Криштиану сотым в еврокубках. Эта отметка прежде не покорялась ни одному футболисту. Роналду забил 97 мячей в Лиге чемпионов, 2 - в Суперкубке Европы, 1 - в квалификации Лиги чемпионов.

Ключевые слова: Спорт,
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