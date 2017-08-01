Криштиану Роналду дисквалифицировали на пять матчей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей по решению Королевской федерации футбола Испании. Об этом сообщается на сайте RFEF.

На 82-й минуте матча за Суперкубок страны с «Барселоной» португалец получил вторую желтую карточку за симуляцию падения в штрафной площади Барселоны и был удален с поля, пишет Лента.ру. Эмоционально отреагировав на решение арбитра Рикардо де Бургос Бенгоэчеа, футболист толкнул его в спину. Этот эпизод был внесен в протокол матча.

В результате федерация дисквалифицировала его на один матч за красную карточку и на четыре - за атаку на судью.

Встреча состоялась вечером в воскресенье, 13 августа, на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой гостей со счетом 3:1. Роналду вышел на поле на 58-й минуте и успел отметиться забитым мячом.

Ответный матч в Мадриде «Реал» и «Барселона» проведут 17 августа.