Крис Фрум: Астана и ЭКСПО - это новые впечатления для меня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Хэдлайнер критериума «Тур ЭКСПО 2017», 4-кратный победитель «Тур де Франс», гонщик британской команды Team Sky Кристофер Фрум прокомментировал пресс-службе Astana Expo International Criterium свое выступление на гонке, а также поделился впечатлениями о Казахстане.

- Мне понравилась гонка в Астане. Думаю, она понравилась и зрителям, - говорит Крис Фрум. - Критериум - это динамичное и зрелищное соревнование, хотя это и не мой профиль. Но мне всегда интересно принимать новые вызовы. Была хорошая гонка, все участники имели амбиции и мотивацию. Думаю, что Эд (Клэнси, JLT Condor), победил в этом критериуме заслуженно. Это очень опытный гонщик. Хотелось ли мне победить? Безусловно.

- Крис, фанаты велоспорта были в восторге от того, что Вы приехали в Казахстан. А Вам понравилась Астана?

- Да, как вы знаете, я впервые посетил Казахстан и побывал Астане и на выставке ЭКСПО. Я раньше слышал про Казахстан и Астану, в нашей среде мало кто не слышал про вашу страну. Но был здесь не каждый. Когда мне предложили принять участие в этой гонке, я согласился, несмотря на то, что критериум - не моя специализация. Мне было интересно открыть для себя что-то новое, и город Астана вместе с выставкой ЭКСПО стали для меня новыми впечатлениями. Мне и моим партнерам по команде здесь все понравилось - и город, и ЭКСПО, и организация критериума. Все очень профессионально.

- Как думаете, у казахстанских гонщиков есть потенциал?

- Я считаю, что, безусловно, есть. Мы все видим, что Казахстан развивает велоспорт и имеет успешную профессиональную команду, которая регулярно берет подиумы мировых туров. И то, что в Астане прошла эта гонка, тоже привлекает молодежь в спорт. Это все правильно. Главное, чтобы подобные гонки проводились регулярно.

- Впереди «Вуэльта», критериум в Астане стал частью подготовки к испанскому гранд-туру?

- Честно говоря, это не совсем так. Моя подготовка к Вуэльте началась практически сразу после небольшого отдыха, после Тур де Франс. У меня были двухнедельные тренировки и ближе к старту в Испании, буду готовиться дополнительно.

Напомним, в минувший уикенд в Астане состоялась велогонка-критериум «Тур ЭКСПО 2017», которая прошла под эгидой Международной выставки «Астана ЭКСПО - 2017» и была организована компанией «Спортивные технологии Казахстана». Победителем критериума стал британский гонщик, Олимпийский чемпион, специализирующийся на велотреке, Эдвард Клэнси. Его соотечественник из звездной Team Sky Крис Фрум, лидировавший в промежуточных финишах, в итоге финишировал 27-м.

Интервью подготовлено пресс-службой Astana Expo International Criterium



Фото: Спортивные технологии Казахстана