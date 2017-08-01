Кредитовать объекты долевого строительства без залога будет ЖССБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жилстройсбербанк начнет кредитовать объекты долевого строительства без залога с сентября 2017 года. Об этом сообщила председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в Правительстве РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу сообщить хорошую новость - как вы знаете, у нас в Казахстане существует Фонд гарантирования жилищного строительства, это дочерняя организация холдинга «Байтерек». Она создана для того, чтобы гарантировать риски завершения строительства и дать возможность нашим гражданам участвовать в долевом строительстве, но уже цивилизованным способом. И вот первый проект: мы в начале сентября начнем прием документов, это объект «Астана Миллениум Парк» по цене 290 тысяч тенге за квадратный метр. Мы будем реализовывать жилье нашим вкладчикам», - сказала Ляззат Ибрагимова.

Она уточнила, что кредиты на долевое участие будут выдаваться без залога.

«Откроем им кредитную линию, будем выдавать кредиты без залога. То есть, залогом будет договор долевого участия, потому что данный объект компании «Базис» гарантирован Фондом гарантирования жилищного строительства. Это также один из компонентов государственной программы «Нурлы жер», - отметила Ляззат Ибрагимова.